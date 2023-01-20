Törene katılan Aşkale Kaymakamı Murat Karaloğlu, Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu ve protokol üyeleri öğrencilerle birlikte karne heyecanına ortak oldular.

2022-2023 eğitim öğretim yılının 12 Eylül 2022’de başlayan birinci dönemi bugün sona erdi. İlk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören yaklaşık 19 milyon öğrenci, yarıyıl tatilini yapmak üzere karnelerini aldı.

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci karnesini alarak yarıyıl tatiline girdi.

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