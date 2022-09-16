Aşkale Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü İHA-1 Ticari Pilot ve dron toplama eğitimi başladı.

Aşkale Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü İHA-1 Ticari Pilot ve dron toplama eğitimi başladı.

Aşkale Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitim programı Pazartesi başlayarak 1 hafta boyunca Halk Eğitim Merkezinde sürdürülecek.

Program kapsamında dron eğitimini Erzurum Teknik Üniversitesi Teorik Eğitimleri Eğitmen Gürhan Ünses ve dron toplama da MES Havacılık Eğitmeni Musa Serdar Terzioğlu tarafından veriliyor.

Aşkale Kaymakamlığı ilçe tanıtım ve resmi program çalışmalarında çekim yapabilecek personeli ile eğitime katılırken, İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli trafikte kullanım amacıyla yine İlçe Jandarma Komutanlığı personeli operasyonel güvenlik arama çalışmaları için, İlçe Tarım Müdürlüğü personeli ise arazi ve yayla denetimleri için eğitime katıldı.

Pazartesi itibariyle başlayan dron toplama eğitiminin 4. ve 5. gününde ise ilçede eğitim veren okul öğretmen ve öğrencileri katılım sağladı.

Aşkale Kaymakamlığı İHA eğitimleri ile kapasitesini artırıyor isimli proje KUDAKA Ajansı tarafından teknik eğitim destek projesi hibe desteği kazandı.

Hafta başından itibaren teorik, simülasyon ve uygulamalı uçuş eğitimlerini tamamlayan ekipler dron toplama eğitimi ile yürütülen proje süresini Cuma günü tamamlayarak belgelerini alacaklar.