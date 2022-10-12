İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda 1012 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan Aşkale Kaymakamlığı, Cumhuriyet Savcılığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde ilçe genelinde belirlenen adreslere kaçak sigara operasyonu yapıldı.

Erzurum’un Aşkale ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda bin 12 paket kaçak sigara ele geçirildi.

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