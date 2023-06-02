Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektifleri ve Aşkale İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan ısrarlı ve titiz çalışmalar neticesinde faklı illerde birçok hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen kablo hırsızları yakalandı. bir baz istasyonundan bakır kablo çalınması olayı ile ilgili olarak Erzurum İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektifleri ve Aşkale İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan ısrarlı ve titiz çalışmalar neticesinde 2 (iki) şüphelinin 08 DB... plakalı araç ile olayı gerçekleştirdikleri tespit edilmiş, şüpheli şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmişlerdir. Şüphelilerce kullanılan araçla ilgili yapılan araştırmanın derinleştirilmesi neticesinde, aynı şahısların Bayburt ve Gümüşhane illerinde de birçok hırsızlık olayına karıştığı tespit edilmiştir. Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla, ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine kararlılık ve azimle devam edilmektedir” denildi.