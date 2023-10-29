Erzurum’un Aşkale ilçesinde Amine Hatun Erkek Yatılı Kur’an Kursu hafızlık eğitimini tamamlayan 32 öğrenci, icazet merasimiyle belgelerini aldı.

Aşkale Merkez Çarşı Camii’nde düzenlenen törene, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Aşkale Kaymakamı Emre Oğuztürk, Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış, Diyanet işleri Başkanlığından Mustafa Demirkan, Hafız Osman Şahin, Doç. Dr Enver Osman Kaan, Ramazan Pakdil, Talip Akbal, Nurettin Yıldırım, Ahmet Karalı, Yahya Çelik, Erzurum Müftüsü Dr Rüstem Can, Aşkale İlçe Müftüsü Seyhun Sarp ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İcazet töreni Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı, akabinde günün anlamına binaen Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi bir konuşma yaptı. Konuşmaların da Kur-an okumanın, öğrenme ve öğretmenin önemine vurgu yapan Vali Çiftçi belgelerini almaya hak kazanan hafızları tebrik etti.

İkindi Namazına müteakip program kaldığı yerden devam etti. Katılımcıların ve Aşkale’li 32 Hafızın Kuran ziyafetleri ve duaların edilmesi sonrasında belge ve hediyeleri takdim edildi.