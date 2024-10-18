Erzurum’da etkili olan kar yağışı Aşkale’nin 2 bin 400 rakımda bulunan Yumruveren köyünü beyaza büründürdü.

2400 metre rakımlı köyde havaların soğumasıyla birlikte yağan yağmur yerini kar yağışına bıraktı.

Dün öğleden sonra başlayan kar yağışı akşama doğru şiddetli Kar yağışına döndü. Gece boyunca devam eden yağış sonrası Yumruveren köyünde yaşayan vatandaşlar güne beyaz örtü ile uyandı.

Yine dün gece yağan Kar yağışına bir başka yüksek rakımlı olan Düzyurt (2400m) köyü de teslim oldu.

Kapanan köy yolları Erzurum büyükşehir belediyesi Kırsal daire başkanlığı Aşkale şubesi ekipleri tarafından açılarak ulaşım sağlandı.