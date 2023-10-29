Erzurum’un Aşkale ilçesinde Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı.

Hafta içi konferans, yürüyüş, hatim gibi etkinlikler ile kutlanmaya başlayan kutlamalar Cumhuriyet Bayramında zirveye ulaştı. İlçe Kaymakamı Emre Oğuztürk, Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış ve Cumhuriyet Başsavcısı Selahattin Pekşen, ilçe protokolü ile makam odasında bayramlaştı. Akabinde tören alanına geçildi. Bayram programı Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı halkın ve öğrencilerin bayramını kutladıktan sonra , Kaymakam Emre Oğuztürk Cumhuriyet Bayramına vurgu yapan bir konuşma gerçekleştirdi.

Programda öğrenciler şiirler okudu, yarışmalarda derece alanlar ödüllendirildi. Öğrencilerin Oditoryum gösterisinde duygu dolu anlar yaşattı, Türkiye 1. Aşkale Folklor ekibinin Erzurum Barları coşkuyu zirveye taşıdı. Tören resmi geçit yürüyüşü ile son buldu