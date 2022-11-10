Günün anlamına uygun konuşmalar şiirler oditoryum gösterileri ve slayt gösterileri yapıldı.

Çelenk sunumları sonrasında Aşkale İMKB Anadolu Lisesi’nin hazırladığı programın izlenmesi için Halk Eğitim Merkezi Konferans salonuna geçildi.

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İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanının çelenk sunumları sonrasında 2 dakikalık saygı duruşu ve akabinde İstiklal marşı okundu.

Hükümet konağı önünde çelenk sunma töreni düzenledi. Törene Aşkale Kaymakamı Murat Karaloğlu, Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, Cumhuriyet Başsavcısı Şeyda Mızrak, siyasi parti temsilcileri, ilçe protokolü ve öğrenciler katıldı.

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