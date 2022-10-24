Aşkale Toplum Sağlığı Merkezinin hazırlamış olduğu Ekim ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlik programı bugün gerçekleştirildi.

Aşkale Toplum Sağlığı Merkezinin hazırlamış olduğu Ekim ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlik programı bugün gerçekleştirildi.

Aşkale Belediyesi Sosyal Tesislerinde gerçekleşen programda Belediye Meclis üyesi Av. Arabulucu Bilge Mutlu Bilge, toplum sağlık personelleri ve kadınlar katılım sağladı.

Salona girişte sağlık çalışanları katılımcılara pembe kurdele taktılar. Konuya ilişkin Ebe Fatma Yüksel Ak katılımcılara bilgiler verdi. Ak, “Ülkemizde ve dünyada kadınlarda en sık görülen ve aynı zamanda en sık ölüme neden olan meme kanseri, meme dokusunda yer alan hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile ortaya çıkmaktadır. Erkeklerde meme kanseri kadınlara oranla çok daha az sıklıkla izlenmektedir. Gerek dünyada gerekse ülkemizde en sık izlenen ilk on kanser arasında ilk sırada yer almaktadır. Ülkemizde meme kanseri her 4 kadın kanserinden birisi olmayı sürdürmektedir. Ülkemizde Meme kanseri insidansı 45.6 oranındadır. Bir yıl içinde ülkemizde yaklaşık 18.000 kadına meme kanseri teşhisi konulmaktadır. Geçmişte ileri evrede teşhis edilen meme kanseri, günümüzde Bakanlığımızca yürütülen tarama programlarının etkisi ile erken teşhis edilebilmekte ve erken tanı oranlarımızda artış sağlanabilmektedir" dedi.

Daha sonra konuşma yapan Belediye Meclis Üyesi Av. Ara Bulucu Bilge Mutlu Bilge, “Erken evrelerde tespit edilen meme kanserlerinin hem tedavileri daha başarılı olmakta hem de yaşam kalitesi önemli ölçüde artmaktadır. Bu sebeple, yürütülen toplum tabanlı taramalar yolu ile kadınlarımızın bir kanser gelişimi durumunda kanser gelişim sürecini erken evrede, henüz klinik bulgular ortaya çıkmadan tespit etmek ve kadınlarda meme kanserine bağlı ölüm hızını düşürmek mümkün olabilmektedir. Bu sebepten dolayı biz kadınların korkulu rüyası olan Meme Kanserinden korunmanın en güzel yolu da muayene olmak, unutmayalım ki erken teşhis hayat kurtarır" diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında konuyla alakalı katılımcılara sinevizyon izletildi, çeşitli ikramlarda bulunuldu.