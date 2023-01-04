Erzurum’un Aşkale ilçesinde 2022 yılında açılan kurslarda rekor sayılara ulaşıldı.

Erzurum’un Aşkale ilçesinde 2022 yılında açılan kurslarda rekor sayılara ulaşıldı.

2022 yılında toplamda 266 kurs açılarak 3435 erkek kursiyer, 3026 kadın kursiyer olmak üzere toplamda 6461 vatandaşa erişilirken İlçe nüfusunun yüzde 29,15 ‘ine kursları ulaştırarak bu alanda ulaşılması zor bir rakama imza atıldı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Aşkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, “Aşkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Halk Eğitimi Merkezimizde ilçe Kaymakamlığımızın destekleriyle ilçemizde ki tüm kurumlarla (Aşkale Esmek, Aşkale Gençlik Merkezi, Geri Gönderme Merkezi, İlçe Jandarma Komutanlığı ve tüm kademedeki okullar) işbirliği içerisinde her ihtiyaca yönelik kurslar açtık.

Kursiyerlerimiz her yaşta olmakla birlikte kurslarımıza katılım sağlandı. Örneğin 3 yaşındaki kursiyerimiz oyun odası kursuna katılırken 65 yaşındaki kursiyerimiz okuma yazma kurslarımıza katılmıştır.

İlçemizin ekonomik faaliyetlerinin başında gelen Tarım ve Hayvancılık kursları olmak üzere hemen hemen tüm köylerimize istihdama yönelik kurslar açtık. Vatandaşlarımız kurs sonu aldıkları belgelerle Devletimizin verdiği hibe ve desteklerden yararlanarak ekonomik faaliyetlerini genişletebilmişlerdir.

Yine ilçemizde bulunan Geri Gönderme Merkezlerindeki misafirlerimize yönelik başta Okuma Yazma, Türkçe Öğretimi ve Sanat kursları olmak üzere toplamda 22 kurs açıldı.

Bu sene bakanlığımızın üzerinde önemle durduğu Aile Okulu Projesi çerçevesinde 48 adet kurs açılarak toplamda 1498 velimize ulaşılarak tüm okul ve kurumlarımızda Aile eğitimleri verilmiştir.

Okullarımızda bulunan her kademedeki öğrencilerimiz için spor kurslarımız açılarak hem kişisel gelişimleri hem de takım sporlarının gelişimi desteklenerek sportif başarılar kazanılmıştır.

2022 yılında ulaşılan bu başarıda bizleri destekleyen başta ilçe Kaymakamı Murat Karaloğlu olmak üzere emeği geçen tüm eğitmen ve personellerimize teşekkür ediyorum. Son olarak ta şunu belirtmek isterim ki ‘’Her zaman, her yerde, herkes için eğitim.”