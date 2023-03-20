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Gece yarısından itibaren etkili olan kar yağışı ilçe merkezinin beyaza bürünmesine neden olurken vatandaşlar güne kar sürprizi ile uyandı.

Erzurum’un Aşkale ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava hacı sıcaklığı nedeniyle adeta bir günde dört mevsim yaşanıyor.

Bolu’da 15 Mart-31 Ağustos tarihleri arasında avcılık ve toplayıcılık yasaklandı

Bolu’da 15 Mart-31 Ağustos tarihleri arasında avcılık ve toplayıcılık yasaklandı

Erzurum’un Aşkale ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü.

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