Erzurum’un Aşkale ilçesi dün gece meydana gelen 4 ayrı depremin ardından vatandaşlar geceyi uykusuz geçirdi.

İlk deprem saat 21. 30 sularında Teravih namazı çıkışının hemen sonrasında yaşandı. Merkez üssü Aşkale’nin Tozluca köyü 7 km derinlikte meydana gelen deprem 3.3 büyüklüğünde oldu.

İlçe halkından bir kısmı evlerinden dışarı çıkarak beklediler fakat havanın soğuk olması ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması sonucunda evlerine tekrar girdiler.

İkinci deprem gece saatler 22.00’u gösterirken yine derinlik 7 km depremin şiddeti 1.7 fakat bu sefer merkez üssü Aşkale oldu.

Gecenin ilerleyen saatlerinde 23.31’de üçüncü deprem meydana geldi. Merkez üssü Aşkale ve 2.9 şiddetindeydi.

Dördüncü deprem saatler 24.47’yi gösterirken yaşandı. Yine merkez üssü Aşkale fakat bu sefer derinlik 2.4 km’de şiddeti ise 2.7 olarak ölçüldü.

Gece boyu yaşanan sarsıntılar insanlarda tedirginlik ve korku yaşanmasına neden olurken Aşkale geceyi uykusuz geçirdi.