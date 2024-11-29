Aşkale Çimento, Aşkale Akademi adlı yeni projesini büyük bir tanıtımla hizmete açtı.

Ankara’da düzenlenen basın lansmanı ile tanıtımı gerçekleştirilen Aşkale Akademi, tüm vatandaşların kullanımına açık ve tamamen ücretsiz olmasının yanında, sıradan bir online eğitim platformundan oldukça farklı birçok özelliğe sahip olması sayesinde, gerek sektörün çalışanları gerekse sektöre ilgi duyan çalışan adayları ve öğrenciler açısından bir cazibe merkezi olmayı hedefliyor.

Gerçekleştirilen toplantıya, çok sayıda basın mensubunun yanı sıra Türkiye Çimento Üreticileri Birliği Türkçimento CEO’su Volkan Bozay ve Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası Çeis Genel Sekreteri Serdar Şardan’ın da katıldığı gözlemlenirken, projenin tüm detayları katılımcılarla paylaşıldı.

Çimento sektörünün tüm uzmanlık alanlarını büyük bir açık üniversiteye dönüştüren ve 11 ayrı okul içerisinde 1000’e yakın video ile eğitim modülleri sunan Aşkale Akademi, yeni nesil ve yapay zekâ destekli uygulamaları ile sıra dışı bir eğitim tecrübesi sunmayı vadediyor.

“Geleceği Birlikte İnşa Edelim” sloganıyla hayata geçirilen bu akademinin teknik enstitü altında üretim, kalite ve bakım okulları, iş sağlığı ve güvenliği okulu, insan kaynakları okulu, tedarik zinciri okulu, çevre ve sürdürülebilirlik okulu, pazarlama ve satış okulu, hazır beton okulu, risk yönetimi ve denetim okulu ve kişisel gelişim okuluyla sadece çimento sektörüne değil, sektörün dışındaki pek çok iş alanına da hitap ettiği dikkat çekiyor.

Lansman toplantısında Aşkale Akademi’yi tanıtan Aşkale Çimento İcra Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, açılış konuşması esnasında, gerçeğiyle bire bir modelleme ile oluşturdukları üç boyutlu sanal fabrikanın içinde katılımcıları gezdirirken, oyunlaştırılmış simülasyonların çimento sektöründe çalışanların becerilerini nasıl geliştireceğini de gösterdi.

Konuşmasında, “Hazırladığımız oyunlaştırılmış simülasyonlar sayesinde, katılımcılar ilgili üretim sürecini doğrudan tecrübe etme şansına ve uygulamada karşılaştıkları sorunların doğru çözümünü görebilme fırsatına sahip olmaktadır. Dahası, çalışan adayları ve öğrencilerin iş görüşmesi öncesinde bu simülasyonlara katılmaları ve böylece teknik seviyelerinin bir ön değerlendirme noktasında ölçülebilmesi de sağlanmaktadır” ifadelerine yer veren Yücelik, yeni nesil öğrenme modelleri sayesinde katılımcılara farklı bir deneyim sunmayı amaçladıklarını vurguladı. Sektörde eğitim ve dijital dönüşüm alanında öncülük etme hedefini bu projesiyle iddialı bir şekilde ortaya koymayı arzu ettiklerini not eden Yücelik, 2025 yılı içerisinde Aşkale Akademi’nin sanal gerçeklik modüllerinin de eklenmesiyle birlikte çok farklı bir noktaya taşınacağının altını çizdi. Fatih Yücelik kürsüde konuşmasını yaparken, ekrana kendisinin simülasyon görüntüsünün de eş zamanlı çıkıp konuşmasına eşlik etmesi, Akademinin teknolojiyi nasıl kullandığını gösteren bir örnek oldu.

Kişisel Gelişim adlı özel bir okulu da kullanıcıların hizmetine ücretsiz olarak sunan Aşkale Akademi, bir yandan yönetim ve gelişim alanındaki önemli kitapların özet seslendirmelerini paylaşırken, diğer yandan da beden dili, iletişim, stres yönetimi, ikna teknikleri gibi alanlardaki profesyonel eğitimleri de tüm ilgililerin kullanımına sunuyor.

Aşkale Çimento’nun tamamen kendi iç kaynaklarıyla hayata geçirdiği ve geniş bir eğitim yelpazesi sunduğu Aşkale Akademi, görsel tasarımıyla ve kullanıcı dostu ara yüzüyle de dikkat çekiyor.

Aşkale Çimento’nun kendi web adresi üzerinden ya da Aşkale Akademiye ait web adresi ile erişime açık olan bu proje, çimento sektörünün ilerleyişini sektör dışından kullanıcılara da gösteren bir işaret fişeği gibi görülüyor.