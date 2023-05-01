Aşkale Belediyespor Erzurum’da düzenlenen Kulüpler Atletizm yarışmalarında hem bayanlar hem de erkekler kategorisinde il birincisi oldular.

Antrenör Elif Eyüp idaresindeki Aşkale Belediye Spor TAF ligi küçükler il seçmelerinde erkek ve bayan takımları birinci olarak 27 Mayıs tarihinde federasyonun belirleyeceği şehirde Erzurum’u temsil etmeye hak kazandı.

Antrenör Elif Eyüp yaptığı açıklamada "Bir buçuk sene önce Aşkale ilçemizde başlattığımız atletizm sporunda çok kısa sürede ok güzel başarılar elde ettik. Sporcularıma daima hep en üst seviyeyi hedef gösterdik. Neden ilçemizden olmasın neden bir ya da birkaç sporcumuz milli olmasın. Unutulmamalı ki şuan Atletizm Federasyonu başkanımız Fatih Çintimar ve Muzaffer Çintimar eski milli atletler ve Aşkale’liler, o kısıtlı imkanlara rağmen bir ok başarıya imza attılar. Bende sporcularıma onları örnek gösteriyorum ve inşallah yine ilçemizden Milli atletler çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu süreçte bizlere destek veren ilçe Kaymakamımız, Belediye Başkanımız, Kulüp başkanımız ve özellikle velilerimize çok teşekkür ediyorum. Yakın zamanda okul sporları kapsamında Türkiye 4. olduk hedefimiz Allah nasip ederse şampiyonluklar ve Milli Takım." dedi.

Kendiside eski milli atlet olan Elif Eyüp tüm tecrübelerini Aşkale Atletizm takımına aktarmaya takımlarıyla birlikte başarılara koşmaya devam ediyor.