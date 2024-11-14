ı Tezhib ve Hat San’atı" isimli sergisi Hünkar Kasrı’nda sanatseverlerle buluştu.

Her yıl birçok sergi ve etkinliğe ev sahipliği yapan Hünkâr Kasrı, farklı ve özgün bakış açılarını sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Hünkar Kasrı’nda gerçekleşen sergide sanatçılar Sabriye Şeker ve Nalan Oğul’un beraber hazırladığı, tezhip ve hat sanatı eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sanatın çıkış noktasının Anadolu kültürü olduğunu belirten sanatçılar, desenleri ve zengin yorumlarıyla sahip olduğumuz kültürel değerleri yaşatmayı amaçlıyor.

Serginin açılışı İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerinin yanı sıra sanatçılar Sabriye Şeker ve Nalan Oğul’un katılımıyla gerçekleşti. İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Mehmet Develioğlu serginin açılışında yaptığı konuşmada, "İTO olarak Hünkar Kasrı’nda açtığımız sergilerde amacımız sanat mirasımızı gelecek nesillere taşımak. Sanatseverleri bu tarihi mekanda ağırlamaktan, sanatseverleri sanatçılarla buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Bugün açılan sergimizde de çok güzel eserler var. Bu sergide sanatın insan ruhuna ve hafızasına kazandırdığı zenginliği hissedeceğiz. Geleneksel sanatlarımıza sahip çıkarak kültürel değerlerimizi yaşatan sanatçılarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

“Aşk-ı Tezhîb ve Hat San’atı” isimli sergi 30 Kasım 2024 tarihine kadar 10.00 - 19.00 saatleri arasında ziyaretçilerini bekliyor.