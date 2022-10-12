Asırlık Zile panayırını gezen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’na esnaf ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Asırlık Zile panayırını gezen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’na esnaf ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Tokat’ın Zile ilçesinde panayır geleneği yüzyıllardır sürdürülüyor. Çeşitli ürün satış reyonlarının yanı sıra lunapark ve otağ çadırları bulunan panayır ilçeye canlılık kazandırıyor. Zile’de temaslarda bulunan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, panayırı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Esnafların yanı sıra vatandaşların ilgisi ile karşılaşan Başkan Eroğlu, "Bizlere gönül kapılarını açan tüm hemşehrilerimize teşekkürlerimi sunuyor, hayırlı kazançlar diliyorum. Zile ilçemizin eskiden Türkiye ekonomisine yön veren önemli bir konumu vardı. İnşallah bundan sonra da aynı statüye erişmesi için ortak Sevdamız Tokat sloganından hareketle elimizden geleni yapacağız. Türkiye’nin en eski fuar ve panayırı unvanını taşıyan Asırlık Zile Panayırındayız. Yaklaşık 950 yıldır kurulan panayırda yer alan esnaflarımızı, alışveriş yapan vatandaşlarımızı ziyaret ederek, kolaylıklar diledik” dedi.