Bartın Üniversitesinde (BARÜ) düzenlenen panelde kentin asırlık hafızası olarak bilinen Bartın Gazetesinin kuruluşundan bugüne olan yayın serüveni anlatıldı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Edebiyat Fakültesi tarafından sadece yerelde değil, ulusal medyada da hayatta kalarak tarihe geçen köklü gazetelerden biri olan Bartın Gazetesinin öneminin konuşulduğu bir panel gerçekleştirildi. “100.Yılında Bartın Gazetesi” başlıklı etkinlikte tarihe tanıklık etmenin gazetecilik boyutu farklı bakış açılarıyla değerlendirildi. Yoğun katılım gösterilen etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun “Vatandaşların haber alma hakkını sağlayan; doğru, ilkeli ve tarafsız görev anlayışıyla kamuoyunu bilgilendiren basın kuruluşlarımız, çok önemli bir görevi icra etmektedir. Toplumun geniş bir kesimine ulaşan meslek çalışanları, kamuoyunu bilgilendirerek aynı zamanda tarihe de not düşmektedir. 6 Eylül 1924 tarihinde kurulan ve ülkemizde kesintisiz yayımlanan, en köklü gazetelerden biri olan Bartın Gazetesi de ilimiz başta olmak üzere bölgemize değer katan çalışmalarını başarıyla sürdürmektedir” diye konuştu.

BARÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birgül Koçak Oksev ise “Yerel gazeteler sadece bir gazetecilik faaliyeti olmamakla birlikte kent kimliği, tarihi ve kültürünü takip edebildiğimiz kaynaklardır. Aynı zamanda bulunduğu bölgenin kolektif hafızasını hem oluşturan hem de koruyan önemli unsurlardandır. Bu sebeple özellikle sosyal bilimciler için önemli bir veri kaynağı olan yerel basına gereken değeri vermeliyiz” dedi.

Bartın Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Esen Aliş de bir asırdır yayın hayatını sürdüren gazeteyi, Bartın halkının ilgi ve desteğiyle çıkarmaya devam edeceklerini ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından geçilen panelin moderatörlüğünü, Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden Doç. Dr. Huriye Çolaklar yaptı. Konuşmacı olarak ise Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinden Doç. Dr. Kübra Yıldız Altın, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinden Prof. Dr. Yücel Namal ve araştırmacı-yazar Çetin Asma yer aldı.

Doç. Dr. Altın, “Kültürel Bellek ve Yerel Basın: Atatürk Döneminde (1923-1938) Bartın Gazetesi” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumunda, Cumhuriyetin ilk yıllarında Anadolu’da kültürel belleğin oluşturulmasının yerel basına yansıması ve Atatürk Dönemi’nde Bartın Gazetesinin üstlendiği kritik rolü anlattı.

Prof. Dr. Namal, 100 yıllık bir çınar olarak nitelendirdiği Bartın Gazetesinin kentin problemlerine odaklanan araştırmacı bir gazete olma görevine değinerek gazetenin çeşitli nüshalarındaki konu başlıklarından örnekler verdi.

Kentin belleği olarak bilinen araştırmacı-yazar Çetin Asma ise gazetenin kuruluş yılları ve gazete kurucusu İbrahim Cemal Aliş hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Etkinlik, Bartın İl Halk Kütüphanesi tarafından hazırlanan gazete arşivlerinin bulunduğu “Bartın Gazetesi Sergisi”nin gezilmesiyle son buldu.