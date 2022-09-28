Denizli’nin Çal ilçesinde asırladır gelenek olarak gerçekleştirilen Sudan Koyun Geçirme yarışmasının simge heykelleri, kimliği belirsiz kişilerce parçalanarak kırıldı.

Denizli’nin Çal ilçesinde asırladır gelenek olarak gerçekleştirilen Sudan Koyun Geçirme yarışmasının simge heykelleri, kimliği belirsiz kişilerce parçalanarak kırıldı.

Çal ilçesine bağlı Aşağıseyit Mahallesi’nde yaşanan olay Çallıları hem üzdü hem öfkelendirdi. 849 yıldır gerçekleştirilen Sudan Koyun Geçirme yarışmasının yapıldığı alanda 2014 yılında yapılan koyun, köpek ve çoban heykelleri, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce saldırıya uğradı. Heykelleri kırıp, yıkan ve parçalayan saldırgan veya saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Heykellerin kırıldığını gören vatandaşlar durumu hemen ilçe belediyesi ile jandarma ekiplerine bildirdi. Festivalin simgelerinden olan çoban, köpek ve koyuna zarar veren kişi veya kişilerin bunu neden yaptığı ise bilinmiyor. Aşağıseyit Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşlar, bu saldırı karşısında şaşkın ve üzgün olduklarını belirtti. Yapılan bu çirkin saldırı ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.