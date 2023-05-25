Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 21-27 Mayıs 2023 tarihleri arasında “2.Türk Mutfağı Haftası” kapsamında 81 ilde ve yurt dışı temsilcilikleri ile eş zamanlı olarak Uşak’ta da kutlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığının himayeleri ve Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda tüm yurtta düzenlenen etkinliklere eş zamanlı olarak Uşak’ta da Uşak Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından Uşak Arkeoloji Müzesi bahçesinde “Asırlık Tariflerle Uşak Yemekleri” programı düzenlendi.

Program Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Ceylan’ın konuşmasıyla başladı. Ceylan, “Türk Mutfak kültürünü ülkemizde ve dünyada tanıtmak ve gelenekten geleceğe Türk Mutfağını aktarmak amacıyla bu program hazırlanmıştır. Türk Mutfağının kapısı ve tarihi çok farklı medeniyetlere açılmaktadır. Soframızda yabancının yeri ‘Tanrı Misafiri’ olarak önemli bir yer tutmaktadır. Sofralarımız, paylaşmanın cömertliğin, insan sevgisinin kültürüdür. Uşak kültür ve medeniyet soframızın en nadide illerinden birisidir. Türk Mutfağı Türk tarihi ile şekilleniyor. Uşak olarak; Uşak tarhanası, tahin helvası, gelin helvası, ev baklavası, haşhaş ezmesi gibi ürünlerimizin yanı sıra, döndürmeden alaca deneye, demir tatlısından ebem köftesine geniş bir lezzet ağının sahibiyiz. Tanıtım konusunda çok eksiğiz. Bu eksikliği gidermek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Daha sonra Uşak Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi Yiyecek Hizmetleri Bölümü öğrencilerinin hazırladığı Uşak yemekleri konuklara ikram edildi ve Arkeoloji Müzesi’nde görsel bir sunum gerçekleşti.

Programa; Uşak Vali Vekili Muammer Balcı, Uşak Belediye Başkan yardımcısı Zeynep Ceylaner, Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Atalay Savaş, Uşak Deri Karma OSB Başkanı Coşkun Güngör, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.