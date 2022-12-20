Elazığ’da tespih ustası Çetin Öz, yaklaşık 150 yıllık Osmanlı kehribarından yapılan tespihe gözü gibi bakıyor.

Elazığ’da tespih ustası Çetin Öz, yaklaşık 150 yıllık Osmanlı kehribarından yapılan tespihe gözü gibi bakıyor.

Elazığ’da yaşayan tespih ustası Çetin Öz, yaklaşık 150 yıllık Osmanlı kehribarını işleyerek sıkma kehribar tespihi yaptı. Yoğun emekle yaptığı tespihi gözünden bile sakınan Öz, ürünü iş yerinin en özel yerinde saklıyor. Her geçen gün fiyatının arttığını aktaran Öz, uygun bir fiyat verilirse tespihi satacağını söyledi.

Tespihin Osmanlı sıkma kehribar olduğunu belirten Çetin Öz, “Tek parça habbeden usta işçilikli bir tespihtir. Bu ürünün malzemesi antika olan bir malzemedir. 150 yıllık bir malzemeden yapılan bir üründür. Osmanlı sıkmaların fiyatları altın gibidir. Gram fiyatı her geçen gün daha da yükselmektedir. Hatta koleksiyonerler para kazanmak için biriktiriyorlar bu tür malzemeleri. Bu malzemenin gramı ortalama bin 250 lira bandındadır” dedi.