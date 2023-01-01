Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan tarihi Sur’lar ve burçlarda düzenli yaptığı temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan tarihi Sur’lar ve burçlarda düzenli yaptığı temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, dünya kültür mirası tarihi Diyarbakır Surlarının temiz tutulması, yerli ve yabancı turistlerin rahat dolaşabilmesi amacıyla titiz çalışma yürütüyor.

Surların tamamını kapsayan çalışmada ekipler, burçların içindeki çöpler topladıktan sonra süpürgelerle temizliyor. Temizlik çalışmasının tamamlanmasının ardından ekipler sürekli kontrol yaparak bölgenin temiz kalmasını ve kötü kokuların oluşmamasını sağlıyor.

Temizlik Şube Müdürlüğü, oluşturduğu ekiple 15 günde bir 5 kilometre uzunluğundaki surlarda ve burçlarında düzenli temizlik çalışması yürütecek.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, dünya mirası Surlarda Diyarbakırlıların, yerli ve yabancı turistlerin rahat ve hijyenik bir ortamda gezebilmesi için vatandaşların gerekli hassasiyeti göstererek atıkların gelişigüzel atılmaması konusunda uyardı.