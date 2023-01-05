Sivas’ın Şarkışla ilçesinin 100 yıllık su sorunu Şarkışla Belediyesinin tamamladığı Su Arıtma Tesisiyle çözüme kavuştu.

Sivas’ın Şarkışla ilçesinin 100 yıllık su sorunu Şarkışla Belediyesinin tamamladığı Su Arıtma Tesisiyle çözüme kavuştu.

Şarkışla ilçesinin kronikleşen 100 yıllık su sorunu için 2018 yılında kolları sıvayan Şarkışla Belediyesi geliştirip hayata geçirdiği projeyle büyük bir başarıya imza attı. 200 milyon lira bedelle yaklaşık 4 yıllık gibi kısa bir sürede tamamlanan arıtma tesisi sayesinde ilçede ki tüm evlere temiz su verilmeye başlandı. Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, ilçede yaşayan vatandaşlar, mahalle muhtarları, STK başkanları ve siyasi parti temsilcileriyle tesisi gezerek bilgilendirme yaptı.

Kronikleşen su sorunu çözüldü

Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, kronikleşen su sorunun bu tesisle birlikte çözüme kavuştuğunu söyleyerek, “ Burası Şarkışla Belediyesi’nin, Gürçayır ve Cemel Beldelerine ’de hitap eden içme suyu arıtma tesisi. Şehirden vatandaşlarımızı, STK Başkanlarını, siyasi parti başkanlarımızı, muhtarlarımızı getirerek yapılan işlemin ne durumda olduğunu kendilerine anlattık. Şarkışla’nın geçmişten beri gelen kronikleşmiş sorununun çözülmüş olduğunu bizzat şahitlik ederek vatandaşımız görsün istedik” dedi.