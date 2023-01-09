103 yaşında vefat eden Selviye nine dualarla son yolcuğuna uğurlandı. Selviye Arpaguş için memleketi Amasya’da cenaze töreni düzenlendi. Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Derbent Obruğu köyünde son yolcuğuna uğurlanan Selviye Arpaguş’un cenaze törenine katılan Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, aileye taziyede bulundu.

Osmancık ilçesi Şenyurt Mahallesi’nde yaşayan 1920 doğumlu Selviye Arpaguş vefat etti. 103 yaşında vefat eden Selviye Arpaguş’u Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, 2021 yılında Yaşlılar Haftası dolayısıyla ziyaret etmiş, ziyarette Selviye nine anılarını ve tecrübelerini paylaşmıştı.

Çorum’un Osmancık ilçesinde yaşayan 103 yaşındaki Selviye Arpaguş vefat etti.

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