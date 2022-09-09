Tokat’ta bir asırdır her cuma günü kurulan ikinci el eşya pazarı ilgi görüyor.

Tokat’ta bir asırdır her cuma günü kurulan ikinci el eşya pazarı ilgi görüyor.

Tarihi Sulu Sokak Çarşısında kurulan Cuma pazarında tarım aletlerinden, antika eşyalara, süs eşyalarından yedek parçaya, kıyafetlerden elektronik birçok eşyayı bulmak mümkün. Sıfırı pahalı olan eşyaları daha uygun alma imkanı bulan vatandaşlar pazara ilgi gösteriyor. Sabah erken saatlerde açılan pazar akşam saatlerine kadar açık kalıyor. İkinci el eşya satışı yapan Duran Havuçcu, Tokat’ın en eski pazar yerlerinden birisi olan cuma pazarında vatandaşın hesaplı alışveriş yapma imkanı olduğunu söyledi. Cuma pazarında antika eşyalar üzerine satış yapanların artmasını arzu ettiklerini ifade eden Havuçcu, "Bu çarşımız artık bir turizm bölgesi oldu. Bizlerde bu kültürü canlandırmaya gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

Murat Sansar ise vatandaşın ikinci el aradığı her ürünü Cuma pazarında bulabildiğini belirterek, "Pazarda her türlü hırdavat malzemesinden elektronik eşyaya ikinci el birçok ürünü bulmak mümkün. Yani ikinci el hangi ürünü arasanız burada var. Piyasaya göre burada fiyatlar daha uygun" dedi.