Erzurum Reşit Karabacak Spor Lisesi öğrencileri, 110 yıl önce çekilen iki kare fotoğraftan yola çıkarak o dönemin kıyafetleri ve kayak malzemeleri ile kayak yaptılar.

Erzurum’da 1910 yılında Sanayi ve Kız Muallim Mektepleri öğrencilerinin kayak yaptığını gösteren fotoğraflardan yola çıkılarak Beden Eğitimi Öğretmeni Fatih Özbayraktar gözetiminde gerçekleştirilen proje, Türkiye’nin kış sporları tarihini gözler önüne serdi. Kış sporları ve kayak tarihinde köklü bir geçmişe sahip olan Erzurum’da liseli gençler, 110 yıl öncesini canlandırdı. Aziziye Reşit Karabacak Spor Lisesi öğrencileri, Beden Eğitimi Öğretmeni Fatih Özbayraktar gözetiminde bir asır öncesindeki kayak malzemeleri ve kıyafetleri ile kayak yaptılar. Türkiye’de kayak sporunun ilk kez 1915 yılında askeri eğitim amacıyla başladığına dikkat çeken genç sporcular, sivil anlamda 1920 yılında Kâzım Karabekir Paşa tarafından ’Gürbüzler Ordusu’ öğrencilerine verilen eğitimle devam eden kayak serüvenini anlattılar.

Beden Eğitimi Öğretmeni Fatih Özbayraktar, Kazım Karabekir Paşa’nın 1. Dünya Savaşı yıllarında Erzurum’da ’Gürbüzler Ordusu’ çocuklarıyla belli bir disiplin ve ekip anlayışıyla başlayan kayak kültürünün 1920 yılında Sanayi ve Kız Muallim Mektepleri ve dönemin diğer okullarında devam ettiğini tarihi belgelerle gün yüzüne çıkardıklarını anlattı. Özbayraktar, "Erzurum’un daha doğrusu Türkiye’nin kayak geçmişiyle ilgili bu tarihî bilgi ve fotoğrafların kitap sayfalarından çıkarılarak canlandırılmasının şehrimizin 2025 Turizm ve Avrupa Kış Sporları Başkenti olduğu döneme denk gelmesini de oldukça anlamlı ve önemli görüyoruz" dedi.

Reşit Karabacak Spor Lisesi idareci, öğretmen ve öğrencileri tarafından oldukça uzun ve titiz bir çalışma ile canlandırılan belgesel tadındaki etkinlik için dönemin kıyafetleri ve kayak malzemeleri birebir kullanıldı. Türk kayak tarihinin ilk sporcuları Hikmet Koyunoğlu, Cevat Dursunoğlu ve Kazım Karabekir Paşa’nın Erzurum’da kayakla ilgili yaptıkları çalışmalar, tarih kitaplarında yer alan kendi hatıralarından dile getirildi. Erzurumlu kayakçıların yer aldığı 18 kişiden oluşan Sanayi Mektebi ve 16 kişiden oluşan Kız Muallim Mektebi öğretmen ve öğrencilerinin yer aldığı fotoğraftaki tüm kıyafet, şapka, ayakkabı, kayak ve kayak sopaları aslına uygun bir şekilde yaptırılarak, bir asır önceki o fotoğraflar nerede çekildiyse aynı yer, aynı duruşla günümüze taşındı. Türkiye’de ilk defa 1949 yılında faaliyete geçen ahşap atlama rampasından çocuk yaşta atlayarak tarihe geçen Argun Müceldili de unutulmadı.

Erzurum’da kayak faaliyetlerinin yapıldığı ilk dönemlerde baton olarak fındık sopalarının kullanıldığı ve sopaların o günün şartlarında Trabzon’dan temin edildiği vurgulandı.