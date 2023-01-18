Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde yıkılmaya yüz tutan yaklaşık 123 yıllık muhakemat binası, Akdeniz Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığının ortak çalışmaları sonucu restore edilerek sanatevine dönüştürüldü. Asırlık binanın yeniden kente kazandırıldığını belirten Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Eğer bu binaya el atılmasaydı maalesef birçok bina gibi o da hayatını dolduracaktı. Burası yeniden hayat bulan bir Mersin evi" dedi.

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde yıkılmaya yüz tutan yaklaşık 123 yıllık muhakemat binası, Akdeniz Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığının ortak çalışmaları sonucu restore edilerek sanatevine dönüştürüldü. Asırlık binanın yeniden kente kazandırıldığını belirten Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Eğer bu binaya el atılmasaydı maalesef birçok bina gibi o da hayatını dolduracaktı. Burası yeniden hayat bulan bir Mersin evi" dedi.

Mersin’in tarihi binalarından biri olan, inşa edildiği 1900’lu yıllarda Mavromati yönetim binası, 1933’lerde Ziraat Bankası ve 1990’larda Muhakemat Müdürlüğü olarak kullanılan ve o dönemden sonra yıkılmaya yüz tutan tarihi Mersin evi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Akdeniz Belediyesi tarafından restore edilerek, tekrar kente kazandırıldı. Burayı sanat evine dönüştüren Akdeniz Belediyesi, 28 sanatçının 52 eserinin yer aldığı Akdeniz Sanat Galerisi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışta konuşan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, tarihi yapısıyla dikkat çeken söz konusu binayı, sanatsal ve kültürel faaliyetler, yerel, ulusal ve yeri geldiğinde uluslararası tanıtımlar için sanatçıların hizmetine sunacaklarının sözünü verdiğini hatırlatarak, "İşte bugün, hem bu sözümüzü yerine getirmenin hem de birbirinden değerli sanatçılarımızın birbirinden özgün ve hayranlık uyandıran eserlerini Mersinlilerin beğenisine sunduğumuz sergimizin açılışında bir aradayız" ifadelerini kullandı.

"Burası yeniden hayat bulan bir Mersin evi"

Mersin’in tarihine sahip çıktıklarını, kendi haline bırakılmış, yıkılmaya yüz tutan bir hazineyi daha geleceğe kazandırdıklarını aktaran Gültak, "Eğer bu binaya el atılmasaydı maalesef ki birçok bina gibi o da hayatını dolduracaktı. Burası yeniden hayat bulan bir Mersin evi. Burası biraz daha büyük olması ve ambiyansından dolayı amacımız Akdeniz Sanat Galerisi olarak kullanılması. İlkini bugün gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra da yılın farklı aylarında yurt içinden gelen sanatçılarımızın eserlerini burada sergileyeceğiz. Daha sonrasında da farklı ülkelerden sanatçıların gelmesini sağlayacağız. Yılda büyük çapta 3 ve ya 4 tane galeri açılışı yapacağız. Onun dışında da her ay bir tane amatör de olsa bir galeri açılışı mutlaka olacak. Bugün burada 28 tane bir birinden değerli sanatçılarımız ve eserleri var. 2 hafta boyunca burası tüm Mersinlilere açık olacak. Burayı hep birlikte kazandırdık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"28 sanatçı 52 eser bulunuyor"

Akdeniz Sanat Galerisi Açılış Sergisi Koordinatörü Sanatçı İbrahim Tokaslan, "Bu sergiyi oluştururken Mersin, Adana ve Tarsus bölgelerinde üreten, uluslar arası çalışmalarla bu bölgeyi temsil eden sanatçıları bir araya getirmiş olduk. Hem bölgeye zenginlik katan, kültürel açıdan değer katan sanatçıları, hem de tarihi bir mekanı galeriye dönüştürerek bir kültür mekanı haline dönüştürülmesinin bağlamını oluşturmuş oldum. Sergide 28 sanatçı yer almakta, 52 eser bulunuyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Gültak, sergiye katılan 28 sanatçıya plaket taktim etti. Ayrıca, serginin 10 şubat tarihine kadar açık olacağı bildirildi.