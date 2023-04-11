Türk dokuma sanatının önemli kültürel değerlerinden biri olan geleneksel kilimler, Alanya Belediyesi El Sanatları Atölyesi’ndeki kursiyerler tarafından yeniden dokunuyor.

Türk kilimlerinin, son yıllarda dokuyucularının azalması üzerine Alanya Belediyesi harekete geçerek, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile Avsallar Mahallesi’ndeki el sanatları merkezinde kilim kursu açtı. Alanya Belediyesi tarafından yaptırılan 8 dokuma tezgahında kursiyerler, haftanın 2 günü bu önemli kültürel mirası yaşatmak için dokuma yapıyor.

Kilim kültürünün gelecek nesillere aktarılmasını istediklerini vurgulayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Anadolu’muzun değerlerini yaşatmak için yeni bir projeyi daha hayata geçirdik. Modernleşmeye yenik düşen ancak her şeye rağmen devamlılığını günümüze kadar sürdüren en önemli el sanatlarımızdan kilimi, yeniden yaşatmak, yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu yıl ilk kez 2022-2023 Eğitim Öğretim döneminde Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı Avsallar El Sanatları Merkezi’nde, dokumacılık kursu açtık. Usta öğreticilerimizle kursiyerlerimize kilim dokumacılığı eğitimi veriyoruz. Kadınlarımız asırlardır hüzünlerini, sevinçlerini, duygularını, ailesini, yaşadığı tüm hikayeleri motiflerle kilimlere dokumuş, onlara özel bir anlam yüklemiştir. Bu manada da kilimin bizim kültürümüzde ayrı bir yeri vardır. Bu yıl ilk kez açtığımız kurslarımız büyük ilgi gördü. Kursiyerlerimiz çok güzel eserler ortaya koymaya başladı. Dokumacılığa olan ilgi, bu mirasın yaşatılması anlamında bizleri de ziyadesiyle mutlu etti” dedi.

“Kurslarımız kadınlarımıza gelir kapısı oluyor”

İpek kozası, çini, tekstil, Kat’ı sanatı, örgü, takı, nakış gibi 45 branşta kurs açan Alanya Belediyesi, bu branşlara kilim dokumayı da ekleyerek ev hanımlarına yeni bir meslek daha kazandırmış oldu. “El dokuması kilim” denilince akla ilk Türk kilimlerinin geldiğini hatırlatan Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Geleneksel Türk Kültürünün önemli simgelerinden kültür mirası kilimlerimiz, aynı zamanda ev hanımlarımızın geçim kaynağı olacak. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile açtığımız kurslarımız yoğun ilgi görüyor. Kadınlarımız bu kurslarda hem meslek ediniyor hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyor” ifadelerini kullandı.