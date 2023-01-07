AYDIN (İHA) – Batı Anadolu’nun en köklü ve geleneksel kış eğlencelerinin başında yer alan Deve Güreşleri’nin Kırkpınarı olarak bilinen Germencik Arenası’nda hazırlıklar tamamlandı. Bu yıl bilinen 74.’sü gerçekleştirilecek olan deve güreşleri için Belediye Başkanı Fuat Öndeş, tüm güreş severleri Germencik’e davet etti.

AYDIN (İHA) – Batı Anadolu’nun en köklü ve geleneksel kış eğlencelerinin başında yer alan Deve Güreşleri’nin Kırkpınarı olarak bilinen Germencik Arenası’nda hazırlıklar tamamlandı. Bu yıl bilinen 74.’sü gerçekleştirilecek olan deve güreşleri için Belediye Başkanı Fuat Öndeş, tüm güreş severleri Germencik’e davet etti.

Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde geleneksel olarak düzenlenen ve önemli kültürel etkinliklerden biri olan ve 8 Ocak 2022 Pazara günü Germencik’te gerçekleştirilecek olan deve güreşlerinin hazırlıkları tamamlandı. Aydın’ın en doğal ve seyri en güzel arenalarından biri olan Alangüllü Arenasında bu yıl resmi kayıtlara göre 74’ncüsü yapılacak olan festivalin tüm hazırlıklarının tamamlandığı belirtildi.

Her yıl kış aylarında geleneksel olarak sürdürülen deve güreşlerinin önemli bir Yörük geleneği olduğunu belirten Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “Toros Dağlarında yaşayan göçebe Yörüklerin İpek Yolu kervanlarından alıp zenginleştirdiği bu güreşler önemli bir gelenek olarak günümüzde de devam ediyor. Eskide yük taşımada ve ulaşımda kullanılan develerimiz artık kültürel olarak varlığını sürdürüyor. Germencik’te asırlardır devam ettiği bilinen ve Batı Anadolu’nun önemli geleneklerinden biri olan deve güreşlerini yarın Germencik arenasında yapacağız” dedi.

Kültürü de çok ilginç

Pehlivan develerin de çok ilginç bir yapısı olduğunu bu kültürü devam ettirmeye gayret ettiklerini belirten Ege Bölgesi’nin en başta gelen deve çatım uzmanlarından Melih Gezer, binlerce kişinin bir araya gelip kaynaşmasını sağlayan güreşleri gerçekleştiren develerin de binbir emek ile yetiştirildiğini kaydetti. Germencik Güreşlerinin Başcazgır Halil Gezen nezaretinde yapılacağını kaydeden Gezer, “Güreşler, “tülü” adı verilen özel seçilmiş erkek develer arasında gerçekleştirilir. Tülüler, ‘yoz’ denilen tek hörgüçlü dişi develer ile ‘buhur’ adı verilen çift hörgüçlü erkek develerin çiftleşmesinden meydana gelir. Yani bir devenin tülü olması güreşebilmesi için yeterli neden değil. Bunun için devenin dişinden yaşına kadar birçok kritere sahip olması gerekiyor. Pehlivan develer, tıpkı atlarda olduğu gibi soya dayalı olarak seçiliyor. Güreşen pehlivan tülülerin, güreşçi develerin soyundan olmasına özen gösteriliyor. Bu develer doğduktan sonra, ‘savran’ adı verilen eğitimli ve kabiliyetli deve bakıcıları tarafından yetiştirilip güreşlere hazırlanıyor. Güreşler ise ‘cazgır’ adı verilen kişiler tarafından anons edilip arenaya çıkarılıyor. Yani asırlık geçmişe sahip bu geleneğimiz gelişen teknolojiye rağmen halen ayakta ve genç nesiller tarafından da sürdürülüyor” diye konuştu.