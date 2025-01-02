Sakarya’nın Hendek ilçesinde yaşayan 98 yaşındaki asırlık çınar, 1950 yılında hobi olarak başladığı koleksiyonculukta adeta çığır açtı. En eskisi 300 yıllık olan 108 tarihi eser, Çürüksulu’nun evindeki özel bir odada güvenlik kameralarıyla korunuyor.

Hendek’te Rüştü Çürüksulu, 1950 yılında hobi olarak başladığı koleksiyonculuk serüveninde bir müze oluşturacak kadar büyük bir başarıya imza attı. Silah ve kılıç koleksiyonculuğu alanında ilerleyen Çürüksulu, evinin bir odasını tamamen bu tarihi eserlere ayırdı. Envanterinde yer alan 108 parçanın en eskisi 300 yıllık bir geçmişe sahip. Bu kıymetli eserlerin tamamı Sakarya Müzesi’nin denetimi altında tutulurken, odanın güvenliği ise 24 saat boyunca kameralarla sağlanıyor.

Silahlara küçük yaşlardan beri merakı olduğunu aktaran koleksiyon sahibi Rüştü Çürüksulu, "Ben bu merakıma 1950 yılında başladım. Silaha çok meraklı bir insanım. Küçükken babamın silahını çalardım ve çok dayak yerdim. Yaş oldu 98. Adapazarı Belediye Başkanı bana güzel bir yer gösterirse oraya bina yapacağım ve vakıf yapacağım" dedi.

"Buradaki her şey Sakarya Müzesi’ne kayıtlıdır"

Rüştü Çürüksulu’nun en küçük oğlu Kenan Çürüksulu, "Babamın 60 yıllık hobisi müze haline dönüştürülmüş. Buradaki her şey Sakarya Müzesi’ne kayıtlıdır. Buraya bir çakı dahi getirseniz müzenin envanterine kayıtlı olması gerekiyor. Babam bunu bu şekilde geliştirmiş ve küçük aletlerle başlamış. Sonrasında Hendek halkının hediyeleriyle devam etmiş. Mesela, dedenizden kalan bir kılıcınız var ve bunun yok olmasını istemiyorsunuz. Getirip buraya hibe ediyorsunuz, babamda müzeye gidip onu envantere kayıt yaptırıyor. Buradakilerin bazıları hediye, bazıları atadan kalma ve bazıları da parayla alınanlar. Burası 24 saat kameralarla korunuyor" diye konuştu.

"Burayı Topkapı Müzesi’ne benzetiyorlar"

Müzenin evladiyelik olduğunu aktaran Çürüksulu, "Müzemiz var dediğimiz de pek fazla aldırış etmiyorlar ancak geldiklerinde burayı Topkapı Müzesi’ne benzetiyorlar. Babam genelde kimseyi buraya getirmez. Dışarıdan biri gelirse benim veya diğer aile üyelerinin nezaretinde gezer. Biz babam kadar meraklı değiliz ama babam bu işin bağımlısı. Biz yaşadığımız müddetçe babamdan sonra biz devir alacağız bizde çocuklarımıza devredeceğiz. Bizim burayı satma gibi bir durumumuz yok. Burayı sadece müze satabilir. Satmak isterseniz de müze size müşteri buluyor” şeklinde konuştu.