Şırnak’ta 1 oğlu, gelini ve torunları ile yaşayan, 9 çocuğu ve 65 torunu olan 103 yaşındaki Kumri Nine, 103 yıldır yaşadığı zorlukları anlattı.

Şırnak Merkez Bahçelievler Mahallesi’nde yaşayan Kumri Uyar, yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. Kumri Nine, çok büyük sıkıntılar çekerek bugünlere geldiklerini ifade etti. 103 yaşındaki Kumri Uyar, “Başağaç köyü Dohuk Tepesi’nde yaşıyorduk. Eşim yaşlıydı hiçbir iş yapamıyordu. Benim 3-4 küçükbaş hayvanım vardı. Çocuklarımı o hayvanlar ile büyütmeye çalıştım. Bazen yemek bulmakta çok sıkıntı yaşıyorduk. Yaşadığımız yer ile hayvanlarımızın kaldığı yer arasında bir karışlık bir mesafe vardı. Çok büyük sıkıntılarla bugünlere geldik. Ancak şu anda Allah ve devletimizin sayesinde her şeye sahibiz” dedi.

Hayırsever vatandaşlar tarafından kendisine verilen yardımlar ile 3 erkek, 6 kız büyüttüğünü ifade eden Kumri Nine, “Bazen birileri bizlere buğday verirdi. Bende o buğdayı un değirmene götürüp un haline getirdikten sonra Şırnak merkezden Dohuk Tepesine yürüyerek geri döner, unu ekmek yapıp yerdik. Toprağımızı işleyecek kimsemiz yoktu. Bazen hayırseverler yardım olarak maddi destek verirdi. Ben 3 erkek, 6 kızımı böyle yokluk içerisinde büyüttüm” diye konuştu.

100 yıllık süreç içerisinde özellikle sağlık konusundaki sıkıntılarından bahseden Kumri Uyar, “Hastalandığımızda doktor nedir bilmezdik. Bir taşı kızarana kadar ateşte bekletiyorduk. Sonra o taşı alıp suyun içerisine koyup üzerimizi battaniye ile örtüyorduk. Terleyene kadar battaniyenin altında kalırdık. Hem kimsemiz yoktu bizi hastaneye götürecek, hem de doktorun ne olduğunu bilmiyorduk. Allah devletimize zeval vermesin, şu anda ben bu halimle bile tek başıma doktora gidebiliyorum. Yanımda kimse olmasa muayenemi olabiliyorum. Devletimiz bizlere bu imkanları çok şükür sağladı” şeklinde konuştu.

Asırlık çınar Kumri Uyar, şu anda 1 oğlu, gelini ve torunlarıyla yaşadığını söyledi. Uyar, "3 oğlum var, 2’si evlenip yuva kurdu. 6 kızım daha var onlar da evlenip kendi evlerini kurdular. 9 çocuğum ve torunlarımın çocukları da dahil 65 torunum var” ifadelerini kullandı.

"Cumhuriyet’in 100’üncü yılı kutlu olsun"

100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk tarafından ilan edilen Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılını kutlayan Uyar, “100 yıl önce bizler konar göçer hayatı yaşıyorduk. Kimse bizlere Atatürk ve Cumhuriyetten bahsetmedi. Ancak Atatürk ve silah arkadaşlarına minnettarız. Allah devletimize zeval vermesin. Devletimizin ve Cumhuriyetin 100’üncü yılı kutlu olsun” dedi.