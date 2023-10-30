50 yaş üstü vatandaşların faydalandığı İzmit Belediyesi Asırlık Çınar Evlerinde düzenli olarak ücretsiz diyetisyen hizmeti veriliyor.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde yaşlıların sosyal hayatta daha aktif rol almasını hedefleyen Asırlık Çınar Evleri vatandaşlardan ilgi görüyor. 50 yaş üstü vatandaşların faydalandığı Asırlık Çınar Evlerinde düzenli olarak diyetisyen hizmeti veriliyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünde görevli diyetisyenler, hem bireysel hem de toplu görüşmelerin olduğu Asırlık Çınar Evleri’nde bu ay bireysel beslenme danışmanlığı seansları gerçekleştirdi.