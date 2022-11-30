Giresun’un Çamoluk ilçesinde 750 yıllık oldukları tahmin edilen asırlık ceviz ağaçları, 8 metreyi bulan çapları ve 25 metreyi aşan boyları ile zamana meydan okuyor.

Giresun’un Çamoluk ilçesinde 750 yıllık oldukları tahmin edilen asırlık ceviz ağaçları, 8 metreyi bulan çapları ve 25 metreyi aşan boyları ile zamana meydan okuyor.

Çamoluk ilçesindeki Hayran mevkiindeki ceviz ağacı için yöre halkı anıt ağaç olarak tescillenerek koruma altına alınmasını istiyor.

Çamoluk Belediye Başkan Yardımcısı Ali Muhiddin Sürücü, ilçenin başka köylerinde de yaşları 600 ila 700 yıllık olduğu tahmin edilen ceviz ağaçları olduğunu söyledi. Daha önce köyde çok sayıda ceviz ağacının bulunduğunu ifade eden Sürücü "Zaman içerisinde kesilmişler ya da kar, fırtına gibi etkenlerden devrilmişler. Şimdi ilçenin değişik köylerinde yaklaşık 30-40 civarında yaşları 600-700 yıllık olan ceviz ağaçları kaldı. Şuan Hayran mevkiinde bulunan yaklaşık 750 yıllık ceviz ağacı da bunlardan birisidir. Bu ceviz ağacı da artık zamana yenik düşmeye başladı. Bu ağacın bir an önce anıt ağaç olarak tescillenmesi ve bakımının yapılarak koruma altına alınması gerekiyor. Bu konuda belediye olarak biz gerekli çalışmaları başlatacağız” dedi.

Yöre halkı ise zaman zaman ceviz ağacını incelemeye gelen yetkililerin bulunduğunu ancak koruma altına alınacak bir çalışma yapılmadığını ifade ettiler.