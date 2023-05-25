Samsun’da aralarında 850 yıllık olan çivisiz ahşap Göğceli Camisi’nin de bulundu birçok tarihi yapı restore ediliyor.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün 2023 yılında Samsun’da devam eden 4 adet projesi bulunuyor. Bu projelerin toplam tutarı 10 milyon 264 bin TL. Projelerin toplam fiziki gerçekleşme oranı ise yüzde 40 seviyelerine ulaştı.

Projelerden en maliyetlisi olan 9 milyon 309 bin TL proje tutarlı Vezirköprü ilçesi Tacettin İbrahim Paşa Camii restorasyonu işinin yapımına devam ediliyor. Restorasyonun fiziki gerçekleşme oranı yüzde 10 sevilerine ulaştı.

645 bin TL proje bedelli Göğceli Camii röleve, restitüsyon, restorasyon ve statik proje hazırlanması işinin, 175 bin TL proje bedelli Şeyh Habil Camii rölöve, restitüsyon, restorasyon, statik rapor ve çevre tanzim projeleri hazırlanması işinin ve 135 bin TL proje bedelli İsababa Camii zemin etüdü yapılması, raporlanması, yüksek performans analizi ve güçlendirme projesi işinin de fiziki gerçekleşme oranları yüzde 30 seviyesinde tamamlandı ve yapımına devam ediliyor.