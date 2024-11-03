Kayseri’nin Melikgazi ilçesindeki Koramaz Vadisi’nde bulunan yaklaşık 250 yıllık Akkavak ağacı tüm ihtişamıyla yıllara meydan okurken; ÇEKÜL Vakfı Kayseri İl Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy; "Bu ağaçların bölge halkı üzerinde çok büyük etkisi var" dedi.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunan Koramaz Vadisi’ndeki karakavak ağaçları her türlü olumsuzluğa rağmen yok olmamak için direniyor. Büyük Bürüngüz mahallesi Andon mevkindeki yaklaşık 250 yıllık 2 ağaçtan bir tanesi devrilirken, diğeri ise ayakta durmayı başardı. Ağaçların bölge için önemine vurgu yapan ÇEKÜL Vakfı Kayseri İl Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy; ağaçları korumak için yapılan tabelaları da yerleştirdiklerini söyledi. Prof. Dr. Özsoy; "Koramaz Vadisi Büyük Bürüngüz Andon mevkiindeki Andon Kavakları’nı ziyaret ettik. Çeşitli ölçümler gerçekleşti. Bu ölçümleri tabela şekline dönüştürdük. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’nden Prof. Dr. Ünal Akkemik’in düzenlemesiyle buraya bir tabela yerleştirdik. 2 yıl kadar önce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bu ağaçların anıtsal ağaç niteliği taşıdığı ve dolayısıyla bunların korunması gerektiğini bildiren bir dilekçe vermiştik. Bu arada şiddetli rüzgarlardan dolayı ağacın dallarının bir kısmı kırıldı. İhtişamlı görüntüsünü bir parça kaybetmiş oldu. Bu ağaçların bölge halkı üzerinde çok büyük etkisi var. Herkes bu ağaçların yüzlerce yıl burada olduğunu ve bulundukları yerlerin de bir nevi kutsallaştırıldığını ifade ediyorlar. Ama bizi ilgilendiren kısmı bilimsel tarafı, bu ağacın gerçekten bir anıtsal bir ağaç olup olmadığı. Karakavakların anıtsal ağaç niteliği taşımadığını biliyorduk. Fakat Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bastırdığı bir kitapta Türkiye’de bir Karakavak Ağacı’nın da anıt ağaç olarak korunduğunu görünce 2 yıl önce başvuruda bulunmuştuk. Ağacın yüksekliğinin hemen hemen 15 metre olması, çapının 2 metreye kadar ulaşması, taç alanının 6 metre olması ve yaşının da tahmini 250 yıl olması bize bu ağaçların gerçekten anıtsal ağaç olarak korunabileceğini gösterdi. Biz de Faris Kılıç’ın destekleriyle buraya bir tabela yerleştirdik. Buraya daha önce dikilmesi gereken tabelayı dikmiş olduk. Tabelayı dikerek hem bir parça bilgi vermek, hem ağaçları korumak, hem de bir parça köyün gayretini bu tarafa çekerek ağaçların korunmasına yönelik adım atmasına vesile olmak istedik" ifadelerini kullandı.