Bu yıl oldukça yağış alan Samsun’da silajlık mısır tarlaları aşırı yağış ve rüzgardan olumsuz etkilendi. Bafra Ovası’ndaki birçok tarlada silajlık mısırlar yere yatarak ziyan oldu.

Eylül-Ekim aylarında etkili olan kuvvetli sağanak, Bafra Ovası’ndaki silajlık mısır tarlalarını vurdu. Aşırı yağışlar nedeniyle birçok tarlada silajlık mısırlar yere yatarken, ürünler makine ile toplanamaz hale geldi. Elle toplanması zor ve maliyetli olan mısırların çoğu üreticiler tarafından tarlada çürümeye bırakıldı.

Yıllardır silajlık mısır üreten ve bu yıl ilk kez yağmurlar nedeniyle zarara uğradıklarını ifade eden çiftçi Ayhan Başar (75), “Bu sene çok yağmur yağdığından mısırlarımız ziyan oldu. 5 dönüm araziye silaj mısır ekmiştim. Tüm mısırlarım yağmurlar nedeniyle yere yattı. Önceki senelerde hiç böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Bu sene yağmurluydu, son dönemde yağan yağmurlar da mısırları devirdi” dedi.

“Aşırı yağışlar nedeniyle birçok mısır tarlası yere yatıp, ziyan oldu”

Aynı bölgede üretim yapan Adem Aşçı ise “İklim şartları özellikle son dönemde çok yağışlı gitti. Bundan dolayı hayvancılık için ekilen silajlık mısırlar yere yattı. Hava şartlarından dolayı birçok silaj mısır tarlası zarar gördü. Yere yatan mısırlar makine ile de toplanamıyor. Mısırlar ziyan oldu. İşçi bulup tane olarak mısır kırdırılabilir ama o da hem işçi bulma hem de işçi maliyeti açısından bizi aşıyor. Kısacası makine ile yapılacak iş ele kaldı. Daha önce silaj mısırda hiç böyle sıkıntı yaşamamıştık. Bu yıl aşırı yağışlardan dolayı mısırlarımız yattı” diye konuştu.