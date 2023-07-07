Aşırı sıcakların etkili olduğu Samsun’da deniz suyu sıcaklığı 16 gün içerisinde 5 derece birden artarak 24 dereceye yükseldi.

Samsun’da geçen Haziran ayında üst üste yaşanan sellerin ardından Temmuz ayı ile birlikte sıcaklıklar tırmanışa geçerek mevsim normallerinin üstüne çıktı. Bunaltıcı sıcaklar hayatı olumsuz etkilerken, deniz suyu sıcaklığının da yükselmesine neden oldu.

Akarsulardan denizlere dökülen soğuk suyun azalması, rüzgarların azalması ve havaların ısınması deniz suyu sıcaklığını arttırdı. 21 Haziran’da Karadeniz’e kıyısı bulunan 16 il arasından en soğuk deniz suyu sıcaklığına sahip olan Samsun, 7 Temmuz itibarıyla 24 derecelik deniz suyu sıcaklığına ulaştı.

Türkiye’de Karadeniz’e kıyısı olan 16 il bulunuyor. Bu illerin 11’i Karadeniz Bölgesi’nde, 5’i de Marmara Bölgesi’nde yer alıyor. Marmara Bölgesi’nde Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’nın, Karadeniz Bölgesi’nde de Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in Karadeniz’e kıyısı bulunuyor. Bu illerden Kırklareli’nde deniz suyu sıcaklığı 23 derece, Tekirdağ 23 derece, İstanbul 23, Kocaeli 23, Sakarya 23, Düzce 25, Zonguldak 25, Bartın 26, Kastamonu 22, Sinop 23, Samsun 24, Ordu 22, Giresun 23, Trabzon 22, Rize 22 ve Artvin ise 25 derece olarak ölçüldü.

Meteoroloji uzmanları, deniz suyu sıcaklığı ölçümünün kıyılarda yapıldığını ifade ederken; akıntılar, çevresel ve bölgesel faktörlerin deniz suyu sıcaklığında farklılık oluşturabildiğini belirtiyor. Karadeniz’deki deniz suyu sıcaklıklarının farkını daha çok tatlı su akıntılarının neden olduğunu ifade eden uzmanlar ayrıca fazla rüzgar alan bölgelerin daha çabuk soğuyabildiğinin altını çiziyor. Karadeniz’de deniz suyu sıcaklıklarının çok büyük farklılık göstermediğini vurgulayan uzmanlar, Akdeniz ve Ege’de ise deniz suyu sıcaklık farklarının 5-6 dereceye kadar yükselebileceğine dikkat çekiyor. Akdeniz ve Ege’deki sıcaklıkların aşırı farklılık göstermesinin nedeni olarak ise dip suyu olarak ifade edildi.

Ayrıca Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Samsun’da hava sıcaklıklarının hafta sonu 28-30 derece arasına olması beklenirken, cumartesi ve pazar günleri gök gürültülü sağanak bekleniyor.