Yaz günlerinde aşırı sıcak havaların ve nemin herkes için tehlike arz ettiğini kaydeden Kardiyoloji Uzmanı Uz. Dr. Muhammet Kandaz, tuz ve elektrolit kaybı ile birlikte, kanın pıhtılaşma oranının artmasından dolayı kalp rahatsızlığı olan kişilerde yazın kalp krizi riskinin arttığına dikkat çekti.

Yaz günlerinde aşırı sıcak havaların ve nemin herkes için tehlike arz ettiğini kaydeden Kardiyoloji Uzmanı Uz. Dr. Muhammet Kandaz, tuz ve elektrolit kaybı ile birlikte, kanın pıhtılaşma oranının artmasından dolayı kalp rahatsızlığı olan kişilerde yazın kalp krizi riskinin arttığına dikkat çekti.

Aşırı sıcak havalar genç yaşlı, sağlıklı veya hasta demeden, herkes için tehlike unsuru oluşturabilirken, özellikle kalp hastaları açısından oldukça dikkat edilmesi gereken bu süreçle ilgili, uzmanlardan önemli uyarılar gelmeye devam ediyor. Yaz günlerinde aşırı sıcak havaların ve nemin, kalp hastalığı olsun olmasın herkes için tehlike arz ettiğini kaydeden Özel Medicana Bursa Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Uz. Dr. Muhammet Kandaz, bu kişilerin bol sıvı tüketip güneşin zararlı etkilerinden korunmalarının son derece faydalı olacağını söyledi. Aşırı sıcak ve nemli havaların, kalp-dolaşım sistemindeki yükü artırarak ritim problemlerine, tansiyon sorunlarına ve kalp krizine zemin hazırlayabildiğini aktaran Uz. Dr. Muhammet Kandaz, "Birçok kişinin hayat kalitesini doğrudan etkileyen aşırı sıcaklar, özellikle kalp damar hastalarının sağlıklarını ciddi derecede tehdit etmektedir. Çünkü sıcaklar ve nemden dolayı, vücutta aşırı terleme yaşanıyor. Terlemeden kaynaklı sıvı kaybının yerine vücuda yeterli sıvı konulmaz ve yaşam alışkanlıklarına dikkat edilmezse kan akışkan özelliğini yitirerek koyulaşmaya başlıyor. Bunun sonucunda da ritim problemleri, tansiyon sorunları ve en önemlisi de kalp krizi gibi birçok ciddi sağlık sorunu ortaya çıkıyor” dedi.

Sıcak ve nemin yüksek olduğu, güneşin doğrudan etkisini hissettirdiği saatlerde güneş altında durmaktan mümkün olduğunca kaçınılması gerektiğini kaydeden Dr. Muhammet Kandaz, “Sıcak havalarda açık renkli, bol, rahat, terlemeyi artırmayan kıyafetler tercih edilmeli, yağlı ve yüksek kalorili yemeklerden kaçınmalı, sebze ve meyve tüketimine ağırlık verilmelidir. Sıvı kaybını azaltmak için günde en az 2-3 litre su içmeli, soda, kola, kahve, alkol gibi içecekler, kan basıncını ve kalp hızını artırabileceği için bu ürünlerden uzak durulmalıdır. Kalbinizi yormamak için ağır efor gerektiren spor türlerini uygulamaktan kaçının. Güneşin etkisinden uzak olunan saatlerde, kalp sağlığınız için her gün, düzenli tempoda 4-5 kilometre veya 35-40 dakika hafif tempolu yürüyüş faydalı olacaktır. Klima yoksa sık sık el bilekleri ve ense ıslatılmalı, yüz yıkanmalı, duş alınmalıdır. Dışarıya çıkılacaksa da sabah erken saatlerde veya akşamüstü tercih edilmelidir” ifadelerini kullandı.