Manavgat’ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, otomobilin aşırı hızlı olduğu ve kırmızı ışıkta geçtiği görüldü.

Kaza; Antalya’nın Manavgat ilçesi Manavgat- Alanya D-400 kara yolunda meydana geldi. Alanya istikametine seyir halindeki Fahrettin Y.’nin kullandığı 07 AYH 987 plakalı otomobil, Kızılağaç Mahallesi istikametine seyir halindeki Ali Mustafa Aktaş’ın kullandığı 07 LRG 84 plakalı hafif ticari araç ile kavşakta çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan ve araçların hurdaya döndüğü kazada büyük şans eseri yaralanan olmazken Manavgat istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Fahrettin Y.’nin kullandığı 07 AYH 987 plakalı otomobilin kırmızı ışık ihlali yaptığı ve çok hızlı olduğu görüldü.