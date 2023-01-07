Kırşehir’in Akpınar ilçesinde buzlanma ve sis nedeniyle çok sayıda araç birbirine girdi. Aralarında polis aracının da bulunduğu kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.

Kırşehir’in Akpınar ilçesinde buzlanma ve sis nedeniyle çok sayıda araç birbirine girdi. Aralarında polis aracının da bulunduğu kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale - Kırşehir karayolu Akpınar ilçe girişinde aşırı buzlanma ve sis nedeniyle çok sayıda zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazanın ardından çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edilirken, ilk bilgilere göre, 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Ekiplerin olay yerindeki kurtarma çalışmaları devam ederken kaza yerine Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara ile Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Sadık Gülecan da gelerek incelemelerde bulundu.