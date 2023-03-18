6 Şubat 2023

Pazartesi

Aynı gün içinde şiddetli iki depremle sarsıldık.

Ülkemizi derinden sarsan, hepimizi etkileyen depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Elazığ illerimizde büyük yıkımlara ve acılara neden oldu.

Depremin doğrudan etkilediği bu illerimiz yaşanan acıların odağı ve en yakın tanığı oldular.

Millet olarak yaşanan bu depremlerle derinden etkilendik. 81 ilde ve dahi ülkemiz sınırları dışında ortak duygular yaşandı, acılar yürekten paylaşıldı.

Yediden yetmişe herkes seferber oldu yürekleri kanatan bu yarayı sarmak için.

Edirne’den Hakkari’ye, Trabzon’dan Mardin’e, Bursa’dan İzmir’e, Artvin’e yaşanan bu zorlu süreci birlikte ile aşmak için yollara düştü herkes.

Gidenlerin ardından acılar büyük olsa da geride kalanlar için yaşamam sebebi olmak için gönülden çaba gösterdi bu milletin her bir ferdi.

Bir Dayanışma Destanı yazıldı adeta.

***

18 Mart 1915

Perşembe

Bir devrin battığı, bir milletin kalbinin attığı Çanakkale destanı yazıldı.

Ölümün mutlak olduğu, bir adım daha atıldığında şehit olunacağının bilindiği, ne geride bırakılan hikâyelerin ne de geleceğe dair hayallerin akla dahi gelmediği bir ortamda nice vatan evladı bir an dahi duraksamadan ileriye yani gözüyle gördüğü ölüme atıldı.

O gün Çanakkale’de yaşanan saldırılar karşısında yurdu savunmak ve kardeşinin yanında olmak için Edirne’den, Hakkari’ye, Samsun’dan Mardin’e, Diyarbakır’a, Bursa’ya İstanbul’a, Anadolu’dan Trakya’ya kadar bu toprakların her köşesinden işlerini, eşlerini, kundakta bebelerini, hasta yatağında yaşlı annelerini ve babalarını bırakıp cepheye koşup geldiler.

Sadece ülkemiz sınırları içinden değil Afganistan’dan Arnavutluk’a, Bulgaristan’dan Yunanistan’a Mısır’dan Yemen’e, Suudi Arabistan’dan Tunus’a, Suriye, Irak, İran, Azerbaycan’dan Kafkasya’ya Osmanlı coğrafyasının dört bir tarafından onlarca farklı ülkenin insanları da döktükleri kanlarıyla tarihe yazılan Çanakkale destanına damla damla mürekkep oluverdiler.

***

Yaşanan ve 11 şehrimizi yıkan ama 81 şehrimizde yürekleri yakan depremi ve sonrasındaki birlik ruhunu görünce 6 Şubat 2023‘den 18 Mart 1915’e gidiverdim.

Sınıfını, sırasını, kitabını, oyununu, yarınını bırakıp Çanakkale’ye koşan ortaokullu çocuklar, liseli gençler, üniversiteli civan yiğitler.

Henüz silahı bile taşıyamayacak kadar küçük olduğu halde asker elbisesini büyük bir sevinçle üstüne giyen çocuklar.

“Ana ben gidiyorum düşmana karşı” diyerek anasıyla helalleşen kınalı yavrular.

Nişanlısını/yavuklusunu gözü yaşlı, kalbi yaslı bırakıp cepheye koşan delikanlılar.

Düşman ayağı basmasın yurda diye elindeki tebeşiri kalem bırakıp silahı kuşanan muallimler.

Ülkemizin her ilinden, kazasından, köyünden düşmana karşı oğlunu/kardeşin/erini gönderen milyonlarca analar/bacılar/eşler.

Sırtına yüklendiği çuvalıyla, kağnısıyla, hayvanıyla, elinde bastonuyla Çanakkale’ye destek için yük götüren/yüreğini götüren neneler/dedeler.

Gelir aklıma her Çanakkale anıldığında.

Asır/asırlar geçse de ruh aynı ruhmuş.

***

Yurdumuza namahrem eli değmesin, düşman ayağı basmasın diye Çanakkale’de toprağa düşen 250 bin vatan evladı ile yaşadığımız depremlerde yitirdiğimiz 50 bin insanımızı rahmetle anıyorum.

Mekanınız Cenneti Ala olsun.

Dualarımız sizin için olacak. Dün, bugün, yarın ve daima.