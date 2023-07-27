22. Dönem Bartın AK Parti Bartın milletvekili Asım Kulak’ın annesi Sare Kulak 81 yaşında hayatını kaybetti.

Kemerköprü Mahallesindeki evinden helallik alınmasının ardından cenaze töreni için Şadırvan Camiine getirildi. Asım Kulak cenaze töreni öncesinde camii avlusunda taziyeleri kabul etti.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze törenine; Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği görevinde bulunan Köksal Toptan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Uğur Karakaya, İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, 23.-24. Dönem Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya, AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan, İl Genel Meclis Başkanı Kenan Dursun, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş insanları, çok sayıda vatandaş ve Kulak ailesi fertleri katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından Asım Kulak annesi Sare Kulak için taziye mesajı yayımladı. Tunç, "22.Dönem Bartın milletvekili Mehmet Asım Kulak’ın kıymetli annesi Sare Kulak’ın Hakk’ın rahmetine kavuştuğunu üzüntü ile öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı Cennet olsun" dedi.

Cenaze namazının ardından anne Sare Kulak’ın cenazesi Halatçıyaması aile kabristanlığına defnedildi.