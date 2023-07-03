Eskişehir’de bir evde gaz vanalarının açık bırakılarak intihar girişiminde bulunulduğu ihbarı büyük paniğe neden oldu.

Tepebaşı İlçesi Bahçelievler Mahallesi Şimşek Sokak’ta bulunan bir apartmanın 3’üncü kattaki dairesinden gelen yoğun gaz kokusu, hareketli dakikaların oluşmasına neden oldu. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve doğalgaz acil ekipleri sevk edildi. Gaz vanalarının açık bırakılarak intihara teşebbüs olabileceği yönündeki ihbarı değerlendiren ekipler, defalarca çalınmasına rağmen açılmayan daire kapısını kırarak içeri girdi. Evin içinde hiç kimsenin olmadığını gören ekipler, gaz sızıntısını tespit ederek müdahale etti.

Apartman sakinlerinin panik yaşadığı olayda gerekli tedbirleri alan ekipler, inceleme başlattı.