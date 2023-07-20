Bingöl’de hizmet veren 112 Acil Çağrı Merkezine 2023’ün ilk 6 ayında gelen çağrıların yüzde 76’sı asılsız çıktı. Çağrıların sadece yüzde 24’ü vakaya dönüştü.

İçişleri Bakanlığınca acil çağrıların tek merkezde toplanması amacıyla kurulan 112 Acil Çağrı Merkezi, Bingöl’de 2021 yılının Haziran ayından itibaren hizmet vermeye devam ediyor. 7 gün 24 saat esasına bağlı olarak çalışan 112 Acil Çağrı Merkezine 2023 yılının ilk 6 ayında yaklaşık 143 bin çağrı geldi. Bu çağrılardan 33 bin 686’sı vakaya dönüşen, 109 bini ise asılsız çağrı olarak kayıtlara geçti. Oransal olarak 76’sı asılsız, yüzde 24’ü vakaya dönüşen çağrılar oldu.

Gereksiz çağrıların içinde bilgi amaçlı arayanların da olduğunu belirten Bingöl 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Medeni Amil, "Tüm acil çağrılara etkin ve verimli olarak cevap verebilme, acil çağrı hizmetleri hızlı ve koordineli olarak sunabilme misyonu ile hareket eden 112 Acil Çağrı Merkezi, 19 Haziran 2021 itibariyle ilimizde hizmet vermeye başladı. 2023 yılının ilk 6 ayında toplamda yaklaşık 143 bin çağrı almış bulunmaktayız. Bu çağrıların yaklaşık 34 bini vakaya dönüşen yani asıl çağrılar, 109 bini ise vakaya dönüşmeyen gereksiz veya bilgi amaçlı çağrılardan oluşmaktadır” dedi.

Yabancı dilde de hizmet verdiklerini anlatan Amil, "Toplamda 4 dilde acil çağrı hizmeti sunmaktayız. Arapça, İngilizce, Almanca ve Rusça olmak üzere. Bir de Bakanlığımız tarafından engelli vatandaşlarımız için geliştirilen engelsiz 112 aracılığıyla engelli vatandaşlarımıza hizmet vermekteyiz. Ayrıca e-çağrı sistemiyle kaza geçiren araçlara bağlanmak suretiyle kazazedelere hizmet sunmaktayız. Vatandaşlarımızdan talebimiz, gereksiz ve asılsız yere 112’yi rahatsız etmemeleri, bilgi danışmanlık için de gerekli kurumları aramalarını talep ediyoruz" diye konuştu.

"Aileler çocuklarını bilgilendirmeli"

Gereksiz çağrıların büyük çoğunluğunu çocuklar tarafından yapılan aramalardan kaynaklandığını aktaran personel Fuat Anuk, ailelerin bu konuda çocukları bilgilendirmesi gerektiğini söyledi. Anuk, "7 gün 24 saat vardiyalı bir şekilde çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza daha hızlı ve aktif şekilde hizmet vermek içi uğraşıyoruz. Şu dönemlerde asılsız çağrılarımızda bir düşüş olduğunu söyleyebilirim. Ailelerimizden ricamız, çocuklarını bilgilendirmeli. Çünkü aşırı derecede çocuklar arıyor, biz de geri dönüş sağlıyoruz. Bu şekilde ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaşmada aksama olabilir. Tek ricamız, aileler çocuklarını bu konuda bilgilendirsinler” şeklinde konuştu.