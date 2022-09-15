Yenişehir Mahallesi’nde bulunan Asilkent Sokak’ta parke yol ve yenileme çalışmaları yapılıyor.

Yenişehir Mahallesi’nde bulunan Asilkent Sokak’ta parke yol ve yenileme çalışmaları yapılıyor.

Üstyapı çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir Mahallesi Asilkent Sokak’ta başladığı parke yol ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, zamanla deforme olan yolda 900 metrekare parke kullanacak.

Asilkent Sokak’taki kaldırım yenileme çalışması için de 300 metrekare parke ve 300 metre bordür kullanacağı öğrenildi.