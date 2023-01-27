Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gülbin Destici İşgören, aşılanma ve erken teşhisle rahim ağzı kanserine neden olan HPV virüs tehdidinin ortadan kaldırılabileceğini söyledi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gülbin Destici İşgören, aşılanma ve erken teşhisle rahim ağzı kanserine neden olan HPV virüs tehdidinin ortadan kaldırılabileceğini söyledi.

Memorial Antalya Hastanesi’nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gülbin Destici İşgören, genital bölgeyi enfekte eden ve temas yolu ile yayılan HPV (Human papilloma virus) hakkında açıklamalarda bulundu. HPV virüslerine bağlı gelişen rahim ağzı kanserinin erken müdahaleyle engellenebileceğini söyleyen Dr. İşgören, aşılanma ve rutin kontrollerin önemine vurgu yaptı.

“En sık cinsel yolla bulaşan hastalık HPV’dir”

Rahim ağzı kanserinin dünyada kadınlarda 4’üncü sırada yer alan bir kanser türü olduğunu işaret eden İşgören, kansere neden olan HPV virüslerinin belirti vermediğine dikkati çekti. Dr. İşgören, “Cinsel aktif insanların yüzde 70-80’i hayatları boyunca mutlaka bir kez HPV virüsüyle karşılaşırlar. Tüm dünyada en sık cinsel yolla bulaşan hastalık HPV’dir. Bunun için rutin tarama ve tetkikleri yapılması çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

Smear testinin önemi

21 yaşından itibaren tüm kadınlara en az 3 yılda bir smear testi uygulanması gerektiğinin altını çizen İşgören, “Rahim ağzındaki HPV virüsünün yapmış olduğu değişiklikleri anlayabildiğimiz smear testi mutlaka yapılması gerekiyor. Bunun dışında belli aralıklarla özellikle 25-30 yaşından sonra 3-5 yılda bir HPV testi de öneriliyor. Bu sayede HPV virüsünü ve ona bağlı değişiklikleri erken yakalayıp müdahale ederek, rahim ağzı kanseri gelişimini engelleyebiliyoruz” diye konuştu.

“Aşının yüzde yüze yakın koruyuculuğu var”

HPV virüsünün 200’den fazla tipinin olduğunu, 40 tipin genital bölgeyi etkilediğini ve 15’inin ise yüksek riskli olup genital bölgede kansere neden olabileceğine işaret eden İşgören, “Bunların 9 hpv tipine karşı koruyucu bir aşı var şuanda. Bu aşıyı 15 yaş öncesinde 2 doz, sonrasında ise 3 doz şeklinde öneriyoruz. Hedefimiz aslında 9-26 yaş arasındaki kişilerin henüz cinsel ilişkiye girmeden aşı programını tamamlamak. Bu yaşlardan sonra da cinsel ilişkiye girmiş olsa da aşı önerilebiliyor. Aşının yüzde yüze yakın gibi çok yüksek bir koruyuculuğu var. Bu dozlardan sonra ek bir doz gerekmiyor” açıklamasında bulundu.

İnsan bağışıklığının çoğunlukla HPV virüsünü yendiğini de sözlerine ekleyen İşgören, bağışıklık sistemini destekleyici beslenmenin önemli olduğunu, sigaradan da uzak durulması gerektiğini belirtti.