Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2011 yılında başladığı ve bu yıl 10’ncsunu düzenleyeceği Denizli Uluslararası Ege Aşıklar Bayramı 2-3 Kasım’da yapılacak. Aşıklar bu yıl Cumhuriyet’in 100. kuruluş yıldönümü için çalıp söyleyecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenleyeceği Denizli 10. Uluslararası Ege Aşıklar Bayramı 2-3 Kasım tarihlerinde gerçekleştirecek. Denizli Büyükşehir Belediyesinin ilkini 2011 yılında düzenlediği Aşıklar Bayramı’na bu yıl 4’ü Türk dünyasından olmak üzere Türkiye’nin farklı illerinden toplamda 20 aşık katılacak. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu’nda yapılacak Denizli 10. Uluslararası Ege Aşıklar Bayramı, 2 Kasım Perşembe ve 3 Kasım Cuma günleri saat 20.00’de başlayacak. 5 bin yıllık Türk geleneğinin yaşatılacağı Aşıklar Bayramı’nda Ozan Nihat, Nuri Şahinoğlu, Serdarcan, Yaşar Demiroğlu, Hüsrani, Behram Aktemur, Yakup Temeli, Ali Rıza Ezgi, Halil Daylak, Muhsin Yaralı, Selahattin Kazanoğlu, Öksüz Ozan, Pirşani, Obalı, Yüksel Yıldızoğlu, Mihriban Arslan, Gulira Kasymkulova, Bekarys Nuriman, Melika Aldamjarova ve Peri Hasanova sahne alacak.

Başkan Zolan’dan Aşıklar Bayramı’na davet

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bu yıl 10’ncusunu düzenleyecekleri Denizli Uluslararası Ege Aşıklar Bayramı’na tüm hemşehrilerini davet etti. Türkiye’nin çeşitli illerinden ve Türk dünyasından aşıkların Cumhuriyet’in 100. kuruluş yılı için çalıp söyleyeceğini kaydeden Başkan Zolan, “2011’de düzenlemeye başladığımız Aşıklar Bayramı’nın bu yıl 10’uncusunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Aşıklar Bayramımızı bu yıl daha da özel. Bir yandan 5 bin yıllık geleneğimiz yaşatıp gelecek nesillere aktarırken diğer yandan Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bu özel etkinliğimize bekliyorum” dedi.