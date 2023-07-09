Aşık Veysel, vefatının 50. yıl dönümünde Kocaeli’de Yavuz Bingöl tarafında seslendirilen türküleriyle anıldı.

Anadolu halk ozanlarından Aşık Veysel’in türküleri, ünlü sanatçı Yavuz Bingöl tarafından gerçekleştirilen konserde seslendirildi. Kocaeli Kongre Merkezinde düzenlenen konserde Aşık Veysel’in sevilen türküleri seslendirilerek keyifli bir gece yaşandı. Konser öncesi Aşık Veysel’in hayatının anlatıldığı video gösterimi gerçekleştirildi.

Konsere Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, İl Milli Eğitim Müdür Ömer Akmanşen, Kocaeli Sivaslılar Derneği Başkanı Kadir Zortaş, çeşitli STK’ların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde, sevilen bazı türküler hep birlikte seslendirildi.

"Veysel’i yeni kuşağa ve gençlere öğretmeyi amaçlıyoruz"

Konser öncesinde konuşan Yavuz Bingöl, "Aşık Veysel’in ölümünün 50. yıl dönümü ile ilgili Aşık Veysel’i anma konserleri yapıyoruz. Bugün Kocaeli Kongre Merkezindeyiz. Ücretsiz halk konserleri yapıyoruz. Veysel’i yeni kuşağa ve gençlere aktarmak öğretmeyi amaçlıyoruz. Ölümünün 50. yıl dönümünde büyük ozanımızı rahmetle anıyorum. Başta Seddar Yavuz Valimiz ve Başkanımız Tahir Büyükakın olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konserin ardından Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Bugün aşıklığın en önemli temsilcilerinden birisi olan Aşık Veysel’i anıyoruz" dedi. Yavuz Bingöl ile Kahramanmaraş’ta karşılaştıklarını ifade eden Yavuz, "Yavuz Bey ile bizim yolumuz Kahramanmaraş’ta kesişti. Orada dostluğumuz pekişti. Bir süre orada tek başına kaldı. Orada insanlara yardım etti, gönül insanı olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Bugünde kendisi harika bir konser verdi" diye konuştu.

Sanatçı Yavuz Bingöl’e teşekkür ederek konuşmasına başlayan Başkan Büyükakın ise "Yüreklerimize Veysel’in aşkını serptiniz. Gönüllerimizi ferahlattınız. Çok teşekkür ediyoruz. Anadolu türkü, türkü Anadolu. Bunu bize bir kez daha yaşatıp hatırlattınız. Siz türkülerinizle Kocaeli’ye muhteşem bir gece yaşattınız. Salonda zaten sizle beraber oldu hep birlikte Anadolu olduk" şeklinde konuştu.