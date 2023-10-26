Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Türk Halk Müziği Anasanat Dalı, Aşık Veysel’in doğum gününde saygı gecesi düzenledi.

Prof. Dr. Sadettin Ökten Konferans Salonu’nda düzenlenen konsere; Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, 125. Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Yusuf Küçükbaşol, İlçe Emniyet Müdürü Sinan Çankal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Çepni, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Anıl Ertok, akademik personel, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Rektör Yardımcısı Karaş, "Mazhar Fuat Özkan’ın şarkısında dediği gibi ’Leyla’dan geçme faslındayım Mevla’yı bulma yollarında’ Günlük hayatın içerisinde gözleri kapatıp tefekkür etmek, bu dünyadan kopmak, her şeyi Leyla’yı bile terk etmek ve manevi alemlere dalmak ihtiyacı hissediyoruz. Bu akşam da öyle bir yelpaze olacak diye düşünüyorum" dedi.

Öğretim Görevlisi Hüseyin Özpınar ise Aşık Veysel’in Cumhuriyet tarihinin önemli ozanlarından biri olduğuna işaret ederek, “Eserlerine baktığımız zaman değer aktarımı açısından günümüzde ön plana çıkan en önemli değerleri eserlerinin içerisine serpiştirdiğini görüyoruz. Sadece bize ne kalıyor? Eserlerini layıkıyla dinlemek kalıyor. Aşık Veysel, görmeyen gözüyle gönül gözüyle görenden daha fazlasını görmüş, şiirlerinde onu tespit ediyoruz. Bugün insanlara verdiği değer, dünya hayatıyla alakalı mesajları, insan kıymeti, eşitlik, insanlardaki olması gereken adalet duygusu, sevgi, saygı ne varsa hepsini eserlerinde bize vermiş" dedi.

Konuşmanın ardından KBÜ Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Türk Halk Müziği Anasanat Dalı korosu, Öğretim Görevlisi Hüseyin Özpınar yönetiminde, "Aşık Veysel’e Saygı Gecesi Konseri" icra edildi. Aşık Veysel’in parçalarını seslendiren koroya katılımcılar da eşlik etti. Öğrencilerden oluşan 10 kişilik koro, 9 orkestra üyesi eşliğinde solo ve koro halinde 18 eser seslendirildi.

Konser sonunda Öğretim Görevlisi Hüseyin Özpınar’a icralarından ötürü Safranbolu Kaymakamı Yazıcı tarafından çiçek takdim edildi.