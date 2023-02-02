Hatay’da Aşık Veysel, vefatının 50. yıl dönümünde anıldı.

Hatay’da Aşık Veysel, vefatının 50. yıl dönümünde anıldı.

Rahmi Doğan, eşi Gülden Gülüzar Doğan hanımefendi ile birlikte, Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu tarafından Aşık Veysel’in vefatının 50. Yıl dönümü dolayısıyla Hatay Valiliği Meclis Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen anma konserine katıldı.

Hatay Valiliği Meclis Kültür ve Sanat Merkezi’nde Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu tarafından Aşık Veysel’in vefatının 50. yıl dönümü dolayısıyla anma konseri düzenlendi. Konsere Vali Rahmi Doğan ve eşi Gülden Gülüzar Doğan’ın yanı sıra, Vali Yardımcıları Yusuf Turan, Onur Şan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, kaymakamlar, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Aşık Veysel’in, ’Ben giderim adım kalır, dostlar beni hatırlasın’ sözü ile konuşmasına başlayan Vali Rahmi Doğan, “Bizde bugün Veysel’i hatırladık, UNESCO’da hatırladı. 2023 yılını ‘Aşık Veysel Yılı’ ilan etti. Bu yüzden Sivaslı hemşehrilerim, dostlarım, arkadaşlarım bugün Hatay’da böyle bir konseri organize ettiler. Veysel vatan, toprak, bayrak, millet aşkıyla yanan bir sanatçıydı. Mesleğe ilk başladığım günlerde, Şarkışla’da görev yaptığım sırada hem köyünü, hem mezarını görme, hem de vefatının seneyi devriyesi için düzenlenen törenlere katılma fırsatını bulmuştum. Rabbim gani gani rahmet eylesin. Sözlerini, şiirlerini dinledik. Şiirlerinde, birlik ve beraberlikten, kardeşlikten, dostluktan, insanlıktan bahseden iyi bir Aşık. Sivas aşıklar diyarı, Sivas’ta saz, söz her zaman meclistedir. Aşık Veysel’iyle, Pir Sultan Abdal’ıyla, Muzaffer Sarısözen’iyle ve daha sayamadığım bir çok isimle Sivas gerçekten Türk Halk Müziği’ne ev sahipliği yapan bir şehirdir. Değerli sanatçılarımızda bu vesileyle bize bugün, yörenin türkülerini doya doya tattıracaklardır. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum"dedi.

Medeniyetler korosunun her Cumartesi halka açık konser verdiğini de aktaran Vali Doğan," Koro şefimiz Yılmaz bey, ‘Seyirci alkışlıyorsa bir türkü daha, eğer ayakta alkışlıyorsa iki türkü’ der. Ben tekrar tüm dostlara hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Aşık Veysel’i de rahmetle, şükranla yad ediyorum. Mekanı Cennet olsun, Allah rahmet eylesin” ifadelerini kullandı.