Sivas Valiliği himayesinde Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen HEDEF Projesi kapsamında, Âşık Veysel Şatıroğlu’nu anma programı düzenlendi.

Şatıroğlu’nun vefatının 50. yıl dönümü ve "Aşık Veysel Yılı" dolayısıyla Muzaffer Sarısözen Ortaokulu ve Yahya Kemal Ortaokulu iş birliğinde düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Uğur Başaran, okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Muzaffer Sarısözen Ortaokulu salonunda gerçekleştirilen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Daha sonra Âşık Veysel’in hayatı ile ilgili kesitlerin olduğu sinevizyon gösterisi gerçekleştirildi. Ardından SCÜ Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans öğrencisi Gamze Karadağ, Âşık Veysel Şatıroğlu’nun hayat hikâyesini anlatan bir konuşma gerçekleştirdi. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Şule Ünal ise Şatıroğlu’nun "Sazıma" adlı şiirini okudu.

Daha sonra bir konuşma yapan CÜ Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Uğur Başaran, Halk Ozanı Âşık Veysel Şatıroğlu’nun türkülerinde ve şiirlerinde kullandığı dili anlattı. Başaran’ın ardından konuşan Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ise gözleri görmeyen ancak gönül gözüyle gören Âşık Veysel’in, gönüllere dokunan dizeleriyle hayata dair önemli öğütler verdiğini ve tüm dünyaya önemli bir miras bıraktığını belirtti.

Konuşmaların ardından Yahya Kemal Ortaokulu Müzik Öğretmeni Yusuf Aydın öncülüğünde müzik öğretmenleri tarafından Âşık Veysel türküleri seslendirildi.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hülya Bozbıyık, programın sonunda SCÜ Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Uğur Başaran ve yüksek lisans öğrencisi Gamze Karadağ’a çiçek takdim etti.